Определились четвертьфиналисты мужского ЧЕ по волейболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все четвертьфиналисты мужского ЧЕ по волейболу. Турнир проходит в четырех странах - Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предстоящих матчах встретятся команды Чехии и Словении, Нидерландов и Сербии, Италии и Германии, России и Польши.

Мужская сборная России в первом раунде плей-офф обыграла в принципиальном противоборстве дружину Украины - 3:1. В аналогичной по накалу встрече словенцы победили хорватов - 3:1.

Поляки были сильнее финнов - 3:0. В Остраве чехи остановили турнирное продвижение триумфаторов Токио-2020, команды Франции (3:0).

На тай-брейке завершились дуэли между сборными Нидерландов и Португалии (3:2) и сербов с турками (3:2).

Итальянцы оставили не у дел команду Латвии (3:0), а немцы сыграли лучше болгар (3:1).

Четвертьфинальные матчи пройдут 14-15 сентября в Остраве (Чехия) и Кракове (Польша).

Полуфиналы намечены на 18 сентября, а решающие матчи пройдут на следующий день. Местом их проведения станет катовицкая арена "Сподек".

Принимала участие в континентальном форуме и команда Беларуси. Она не сумела преодолеть групповой этап, однако собрала положительные отклики о своей игре на данном турнире от иностранных специалистов.

Подопечные Виктора Бекши уступили сборным Италии, Словении и Болгарии, победив коллективы Чехии и Черногории.-0-