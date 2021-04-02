2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани определились финалисты российской женской волейбольной суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Калининградский "Локомотив" вышел в решающую стадию "Финала шести", обыграв екатеринбургскую "Уралочку-НТМК" со счетом 3:1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18). Самыми результативными в составе победителей стали Валерия Зайцева - 18 очков (7 блоков) и Ирина Воронкова, заработавшая 17 пунктов. У проигравших отличились Богдана Анисова (18 пунктов) и Ксения Смирнова (16 пунктов). Отметим также игравшую за "Уралочку-НТМК" Веру Костючик. Белоруска принесла своей команде три очка.

Во втором полуфинале казанское "Динамо-Ак Барс" не смогло найти свою игру в поединке с московским "Динамо". Москвички победили со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:16). Наибольший вклад в успех команды из столицы России внесли Наталия Перейра (22 очка) и Наталия Гончарова (15 пунктов). Белоруска Анна Климец выходила на площадку эпизодически и пунктов не заработала. У проигравших 17 очков принесла своей дружине хорватка Саманта Фабрис. Арина Федоровцева завершила матч с 11 пунктами.

Финал между "Локомотивом" и московским "Динамо" состоится 3 апреля. В этот же день бронзу разыграют казанское "Динамо-Ак Барс" и "Уралочка".-0-