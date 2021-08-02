2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Определились медалистки Олимпиады в бадминтонном турнире, передает корреспондент БЕЛТА.

В одиночном разряде золото выиграла китаянка Чэнь Юфэй, которая в напряженном трехсетовом поединке взяла верх над представительницей Китайского Тайбэя Тай Цу Ин - 2:1 (21:18, 19:21, 21:18). В споре за бронзу индийская спортсменка Синдху Пусарла выиграла у китаянки Хэ Бин - 2:0 (21:13, 21:15).

В парном разряде у женщин не было равных индонезийкам Грейсии Полий и Априяни Рахаю. В решающем матче они оставили с серебром китаянок Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань - 2:0 (21:19, 21:15). В споре за бронзу сошлись два дуэта из Республики Корея. В итоге Ким Со Ен и Кон Хи Ен не оставили шансов землячкам Ли Со Хи и Сын Чхан - 2:0 (21:10, 21:17).-0-