Определились медалисты чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты финального раунда чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, который завершился в Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах участвовали 24 мужские пары. Как и по итогам двух предыдущих туров состязаний, победу праздновали Александр Дедков и Павел Петрушко. Серебро на счету Ильи Абраменко и Андрея Митрофанова. Бронзовые медали выиграли Александр Белькевич и Андрей Ковалевский.

Не произошло сенсаций и в стартах женщин, где соревновались 22 дуэта. Сильнейшим стал дуэт Виктории Секретовой и Елизаветы Чабай. Сестры Нина и Яна Милевские заняли 2-е место. Третья позиция в итоговом протоколе у Анны Пашкевич и Татьяны Холод.

Следующим важным событием в соревновательном календаре отечественных "пляжников" станет Кубок Беларуси в Гомеле, который пройдет с 28 по 30 августа.-0-