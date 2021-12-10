Определились медалисты четвертого дня ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты четвертого дня чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях мужчин весовой категории 67 кг золото по сумме двоеборья выиграл спортсмен из Узбекистана Достон Йокубов - 324 кг (рывок 144 кг + толчок 180 кг). Он же первенствовал в упражнении "толчок". Серебро выиграл колумбиец Франсиско Москера - 316 кг (137 кг+179 кг). Россиянин Зульфат Гараев - бронзовый призер турнира. Он поднял 315 кг (146 кг+169 кг). Также на его счету "малое" золото в рывке.
Белорусские тяжелоатлеты, по предварительной информации, заявлены на турнир в четырех весовых категориях: Павел Ходасевич (89 кг), Петр Асаенок (96 кг), Александр Венскель (102 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).-0-