12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты финального этапа турнира "300 талантов для Королевы" в прыжках со скакалкой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях по прыжкам со скакалкой среди мальчиков-второклассников первое место занял представитель Гомельской области Илья Татарников - 66 прыжков. На втором месте завершил старты Матвей Алешко из Минской области - 63 прыжка. Третье место занял Артем Азаров из команды Гродненской области - 62 прыжка.

В соревнованиях третьеклассников выиграл Назар Маскалев из Гомельской области (ГУО "Гимназия №51 г. Гомеля") - 71 прыжок. Второе место занял Егор Юрченко из Гродненской области - 70 прыжков. Третьим с аналогичным показателем завершил турнир Максим Тарарако из Гомельской области.

Турнир четвероклассников завершился победой Даниила Криштопика из команды Гомельской области - 78 прыжков. Серебро у Дмитрия Жамойды из команды Гродненской области, который также совершил 78 прыжков. Егор Пантелеев, выступавший за команду Могилевской области, занял третье место с результатом 75 прыжков.

Награды

Среди девочек-второклассниц в данном виде программы победила Анастасия Савко из Гродненской области - 78 прыжков. Вторая позиция в итоговом протоколе у Ксении Макаревич из Гомельской области - 68 прыжков. Третья позиция осталась еще за одной юной спортсменкой из Гродненской области Виолеттой Аверук - 64 прыжка.

Среди третьеклассниц не было равных Валерии Семиход, представляющей Гомельскую область, - 78 прыжков. Вторая позиция в итоговом протоколе у Ярославы Волосевич из Минской области - 73 прыжка. Третье место оставила за собой Ксения Никитина из Гродненской области - 68 прыжков.

В старшей возрастной группе (4-й класс) у девочек не было равных Арине Быковой из Гомельской области - 93 прыжка. На один прыжок меньше у Ксении Побудей (Гродненская область). Третье место заняла еще одна юная спортсменка из Гомельской области Александра Музыкина - 89 прыжков.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года.-0-

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