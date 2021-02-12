12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты II этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященного памяти заслуженного мастера спорта СССР и БССР Игоря Бакалова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации стрелкового спорта.

В программе соревнований было 10 упражнений в основных видах программы, стрельбе из пневматических и малокалиберных винтовки и пистолета.

В парной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победу одержали Александра Петрова и Владислав Демеш. В стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин золото завоевал Виталий Бубнович. В данном виде программы у женщин победу праздновала Александра Дмитриева.

Во второй день соревнований в стрельбе из пневматического пистолета у мужчин победил Владислав Демеш, а среди женщин не было равных Виктории Чайке. В парной стрельбе из пневматической винтовки золото выиграли Владислава Пронько и Виталий Бубнович.

В третий день соревнований в стрельбе из малокалиберной винтовки у женщин викторию праздновала Владислава Пронько. В стрельбе из малокалиберного пистолета успешней других выступила Надежда Леоновец.

И, наконец, в заключительный день состязаний в стрельбе из малокалиберного оружия соревновались мужчины. В стрельбе из винтовки не было равных Илье Чергейко, а из пистолета - Евгению Матусевичу.-0-