Определились медалисты мужской волейбольной Лиги наций

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медалисты мужской волейбольной Лиги наций определись в Римини (Италия). Главный трофей достался сборной Бразилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке команда Ренана Дал Зотто победила соперников из Польши со счетом 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14). Самым результативным игроком встречи стал бразилец Уоллес Леандро де Соуза, заработавший 22 очка. Дружина западных соседей под руководством бельгийца Витала Хейнена завоевала серебро.

Бронзовые медали выиграли волейболисты Франции, обыгравшие в малом финале словенцев - 3:0 (25:20, 25:18, 25:19). Тут наибольшее число очков заработал француз Эрвин Нгапет, на счету которого 18 результативных атак.

Награду самому ценному игроку Лиги наций разделили между собой бразилец Уоллес Леандро Де Соуза и поляк Бартош Курек. Также они были включены в символическую сборную соревнований как лучшие диагональные. Кроме них в данную дружину вошли блокирующие Маурисио Де Соуза (Бразилия) и Матеуш Бенек (Польша), доигровщики Йоаланди Леал (Бразилия) и Михал Кубяк (Польша), связующий Фабиан Джизга (Польша), либеро Талес Густаво Хосс (Бразилия).

Волейбольная Лига наций - ежегодный турнир национальных команд, первый розыгрыш которого прошел в 2018 году. Согласно регламенту соревнований в них участвуют 16 лучших команд мира. Из них 12 основных, которые гарантированно выступают в турнире, а еще четыре - претенденты. Худшая дружина из этого квартета покидает турнир. В этом году все команды-участницы турнира получили право выступить и в следующем сезоне в связи с отменой розыгрыша Кубка претендентов, матчи которого должны были пройти с 30 июня по 4 июля в португальском Гондомаре.-0-