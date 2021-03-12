Определились медалисты первого вида программы проекта "300 талантов для Королевы"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты первого вида программы финального этапа проекта "300 талантов для Королевы", который проходит в легкоатлетическом манеже спорткомплекса БГУФК, передает корреспондент БЕЛТА.

В эстафете 8х50 м не было равных дружине Могилевской области. Евгения Мазурина, Марк Крук, Оливия Цверкун, Кирилл Каптеров, Маргарита Азимова, Иван Максимов, Анна Иванова и Макар Темрук показали итоговое время 1 мин. 04,30 сек.

Второе место заняли юные легкоатлеты Гомельской области. Финишный показатель Полины Макаревич, Артемия Борисенко, Стефании Непорент, Арсея Боркова, Арины Быковой, Ивана Медведева, Алисы Нигматулиной и Богдана Карпенко - 1 мин. 06,27 сек.

Замкнули тройку призеров юные спортсмены Гродненской области Анна Данилова, Артем Милашевский, Валерия Еремина, Игнат Перевышин, Ксения Побудей, Константин Тихончук, Светлана Балабанова и Кирилл Круковский - 1 мин. 06,68 сек.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года. -0-