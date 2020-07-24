Определились медалисты раздельных стартов чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители гонок с раздельным стартом на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе, который продолжается в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Алексей Овчаренко.

В состязаниях женщин не было равных представительнице команды Витебской области Татьяне Шараковой. Второе место заняла воспитанница мозырской СДЮШОР №3 Инна Савенко, выступающая за дружину Гомельщины. Замкнула тройку призеров еще одна спортсменка из Витебской области Полина Пивоварова.

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В стартах мужчин золото в данном виде программы выиграл Евгений Королек из Гродненской области. Представитель команды Витебщины Бронислав Самойлов стал обладателем серебра. Бронзой копилку своих наград пополнил уроженец Гродно Михаил Шеметов.

Это второй вид программы чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе. Вчера были разыграны медали в смешанной эстафете. В этом виде программы не было равных спортсменам Минска, опередивших дружины Витебской и Брестской областей, занявших второе и третье места соответственно.

Команда Минска выиграла смешанную эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе Минская дружина, цвета которой защищали Анна Терех, Ангелина Краско, Алина Абраменко, Сергей Попок, Василий Белявский и Сергей Шевченко, опередила соперников из Витебской и Брестской областей.

В гонках чемпионата участвуют спортсмены из всех областей Беларуси и города Минска. В составе команд выступают победители и призеры престижных республиканских и международных состязаний.

В субботу, 25 июля, у взрослых спортсменов день отдыха. Завершится чемпионат Беларуси групповыми гонками, которые состоятся в воскресенье, 26 июля.-0-