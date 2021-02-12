Определились медалисты республиканских стартов "Снежный снайпер" в младшей возрастной группе

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились медалисты республиканских соревнований "Снежный снайпер - 2021" на призы Президентского спортивного клуба в младшей возрастной группе, которые завершились сегодня в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах девочек 2009-2010 годов рождения на 1,8 км первое время показала Ольга Янушкевич - 6 мин. 29,9 сек. (0 промахов). Вторая позиция в итоговом протоколе у Дарьи Муравейко (отставание 9,7 сек., 1 промах). Третье место заняла Ксения Бранфилова (отставание 44,4 сек., 2 промаха).

В состязаниях мальчиков этой возрастной группы не было равных Михаилу Рухле - 6 мин. 37,7 сек.(1 промах). Вторая позиция осталась за Алексеем Соколовским (отставание 10,5 сек., 0 промахов). Третье место занял Константин Жуков (отставание 11,1 сек., 0 промахов).

Завершится финал республиканских соревнований "Снежный снайпер" в воскресенье, 14 февраля. В программе турнира значатся смешанные эстафеты.

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах" и активно готовились к выступлению на соревнованиях.

Организуют состязания Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма и Министерство образования при участии РЦФВС, Мингорисполкома и Минского областного исполнительного комитета.-0-