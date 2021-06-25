Определились обладатели первых комплектов наград чемпионата Беларуси по легкой атлетике

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели первых комплектов наград открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который проходит в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем забеге на 10 000 м у мужчин победу праздновал столичный спортсмен Сергей Кравченя, преодолевший дистанцию за 29 мин. 38,86 сек. Серебро завоевал бегун из Гомельской области Владислав Прямов - 29 мин. 42,44 сек. Бронза на счету Степана Роговцова, представляющего Могилевскую и Гродненскую области, - 30 мин. 51,40 сек.
В аналогичном виде программы у женщин золото выиграла Людмила Ляхович из Гродненской области - 34 мин. 52,76 сек. Второе место заняла представительница Брестской области Карина Родеюк - 35 мин. 6,90 сек. Минчанка Яна Воронова выиграла бронзу с показателем 38 мин. 49,69 сек.
Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике продлится до 26 июня. Участники турнира, помимо наград и призовых, поборются за путевки на Игры в Токио, квалификация на которые заканчивается 29 июня 2021 года.-0-