Определились обладатели первых комплектов наград на ЧЕ по шорт-треку в Гданьске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели первых комплектов наград на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Гданьске (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 500 м у женщин не было равных Сюзанне Шультинг из Нидерландов, итоговый результат которой - 43,474 сек. Второе место заняла Наталья Малишевска из Польши - 43,441 сек. На третьем месте завершила состязания еще одна голландская спортсменка Ксандра Вельзебор - 43,474 сек.

Что касается белорусок, то Мария Изофатова заняла 17-е место, а Ольга Талаева стала 21-й.

В аналогичном виде программы у мужчин золото выиграл россиянин Константин Ивлиев (Россия) - 40,779 сек. Серебро на счету Пьетро Зигеля из Италии - 40,896 сек. Замкнул тройку сильнейших нидерландский атлет Ицхак де Лаат - 41,056 сек. Белорус Артемий Слободник завершил старты в данном виде программы на 20-й позиции в итоговом протоколе, а его товарищ по команде Никита Мигдалев занял 33-е место.

В стартах на 1500 м у женщин также победила голландка Сюзанна Шультинг - 2 мин. 24,446 сек. Второе место у немки Анны Зайдель - 2 мин. 24,777 сек. Бронзу выиграла россиянка Софья Просвирнова - 2 мин. 25,468 сек. Белоруска Ольга Талаева заняла 19-е место. Мария Изофатова стала 26-й.

У мужчин на дистанции 1500 м золото выиграл россиянин Семен Елистратов - 2 мин. 18,384 сек. Его соотечественник Денис Айрапетян стал серебряным призером - 2 мин. 18,521 сек. Голландец Шинки Кнегт завершил данный вид программы с бронзой - 2 мин. 18,561 сек. Белорусский спортсмен Никта Мигдалев занял 24-е место в итоговом протоколе.

Континентальный форум по шорт-треку продлится в Гданьске до 24 января.-0-