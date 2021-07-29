29 июля Токио /Корр. БЕЛТА/. Определились обладатели золота Олимпиады в академической гребле среди распашных двоек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин сенсации не произошло. Уверенно пройдя дистанцию, награду высшей пробы выиграли хорваты Мартин и Валент Синковичи - 6 мин.15,29 сек. Серебро на счету румынских спортсменов Мариуша Комьюка и Чиприана Тудоса. Их итоговое время - 6 мин. 16,58 сек. Бронза у канадского дуэта Кая Лангерфельда и Конлина Маккейба - 6 мин. 20,43сек.

У женщин в этом виде программы свое мастерство продемонстрировали новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6 мин. 50,19 сек ). Второе место у представительниц России Василисы Степановой и Елены Орябинской - 6 мин. 51,45 сек.

Бронзу тут так же, как и в мужской решающей гонке, завоевал канадский экипаж. Отличились Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс - 6 мин. 52,10 сек.-0-