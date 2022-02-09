Определились пары 1/4 финала женского хоккейного турнира ОИ

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. После финиша первого этапа на женском хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине определились все четвертьфинальные пары, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке за выход в полуфинал олимпийские чемпионки хоккеистки сборной США 11 февраля встретятся с командой Чехии. Вслед за ними серебряные призеры ОИ-2018 канадки сыграют со шведками. Российские хоккеистки 12 февраля будут соперничать со сборной Швейцарии, а финская команда встретится с японками. Бомбардирскую гонку сейчас возглавляет канадка Натали Спунер, у которой 11 баллов - 2 гола и 9 результативных передач.

Полуфинальные игры состоятся 14 февраля, матч за 3-е место пройдет 16 февраля, а главный финал за олимпийское золото состоится 17 февраля. В решающем поединке Игр в Пхенчхане американки одолели канадок в серии послематчевых буллитов - 3:2. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Финляндии, победившая в матче за 3-е место россиянок - 3:2. Канадки четыре раза становились олимпийскими чемпионками, два титула у сборной США.-0-