Определились пары плей-офф гандбольной Лиги чемпионов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После группового этапа определились все участники первого раунда плей-офф гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Польский "Виве" из Кельце, за который играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, встретится со словенским "Целе".

В остальных двухраундовых дуэлях за выход в четвертьфинал ЛЧ сыграют:

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Пари Сен-Жермен" (Франция),

"Висла" (Плоцк, Польша) - "Веспрем" (Венгрия),

"Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Пик" (Сегед, Венгрия),

"Порту" (Португалия) - "Ольборг" (Дания),

"Фленсбург" (Германия) - "Монпелье" (Франция).

Первые матчи за попадание в 1/4 финала пройдут 18-22 марта, ответные - 25-29 апреля. Напрямую в четвертьфинал вышли победители двух предварительных групп - испанская "Барселона" и немецкий "Киль".

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не смог пробиться в плей-офф, заняв седьмое место в группе В. Чемпионы Беларуси опередили только запорожский "Мотор". Лидер украинского чемпиона белорус Борис Пуховский забросил 74 мяча и занял второе место в списке лучших бомбардиров. Он уступил только французу Юго Деска, у которого на гол больше.-0-