Определились пары полуфиналистов Кубка Беларуси по гандболу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла жеребьевка решающих этапов розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфиналах мужского кубкового турнира действующий обладатель трофея минский СКА встретится с могилевским клубом "Машека", финалист прошлого розыгрыша Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с гандболистами "Гомеля". Полуфинальные матчи пройдут 22 мая, решающий поединок и встреча за бронзу состоятся 23 мая. В прошлом сезоне гандболисты СКА выиграли свой седьмой Кубок, одолев в финале БГК имени Мешкова со счетом 30:29. В игре за третье место "Гомель" был сильнее "Машеки" - 32:25. Больше других - 11 раз - обладателем Кубка становился БГК.

У женщин нынешние владелицы Кубка страны гандболистки "Гомеля" 16 мая сыграют в полуфинале с "Городничанкой", финалист прошлого сезона "БНТУ-БелАЗ" будет соперничать с "Витебчанкой". Финал и матч за 3-е место состоятся 17 мая. В прошлом финале "Гомель" переиграл "БНТУ-БелАЗ" с минимальным преимуществом - 27:26, в игре за бронзу клуб "Виктория-Берестье" победил "Городничанку" со счетом 28:24. Больше всех Кубком владели гандболистки "БНТУ-БелАЗа" - 16 раз, у "Гомеля" 4 трофея, дважды побеждала "Городничанка".

Места проведения решающих этапов кубковых турниров нынешнего сезона станут известны позже.-0-