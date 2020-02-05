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05 февраля 2020, 19:42

Определились пары полуфиналистов решающего этапа Лиги чемпионов по мини-футболу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси прошла жеребьевка решающего этапа Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале 24 апреля в 18.00 на паркет "Минск-Арены" выйдут испанская "Барселона" и российский клуб КПРФ из Москвы. Вслед за ними, в 21.00, встретятся испанская "Мурсия" и российская "Тюмень".

Победители полуфинальных баталий 26 апреля в 18.00 сыграют в решающем поединке за главный трофей, а перед ними, в 15.30, состоится встреча за 3-е место.

В прошлом сезоне победителем этого турнира стал португальский "Спортинг" из Лиссабона, обыгравший в финале казахстанский "Кайрат" из Алматы, третье место заняла "Барселона". Самым титулованным клубом Старого Света является испанский "Интер Мовистар", который пять раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

Минск стал первым городом в истории, который принимает три подряд этапа Лиги чемпионов по мини-футболу. В 2019 году на площадке дворца спорта "Уручье" успешно прошли групповые этапы основного и элитного раундов с участием минской "Столицы". Эти турниры получили высокую оценку УЕФА, после чего белорусской столице было предоставлено право стать хозяином решающей стадии "Финала четырех". Нынешний решающий этап мини-футбольной Лиги чемпионов впервые пройдет не в стране одного из ее участников.-0-

Фото Сергея Шелега

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