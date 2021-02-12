Определились первые обладатели наград ЧМ по конькобежному спорту в Херенвене

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились первые обладатели наград чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Херенвене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 3000 м у женщин первенствовала спортсменка из Нидерландов Антуанетте де Йонг, итоговое время которой - 3 мин. 58,47 сек. Серебро выиграла чешская конькобежка Мартина Сабликова - 3 мин. 58,579 сек. Бронзовая награда досталась еще одной представительнице Нидерландов Ирен Схоутен - 3 мин. 59,757 сек. Участвовала в данном виде программы и белоруска Марина Зуева. Она с показателем 4 мин. 7,564 сек. заняла 12-е место в итоговом протоколе.

У мужчин в стартах на 5000 м не было равных Нильсу ван дер Пелю из Швеции. Золотую медаль чемпионата мира ему принес результат 6 мин. 8,395 сек. Серебро у нидерландского спортсмена Патрика Реста - 6 мин. 10,05 сек. Замкнул призовую тройку россиянин Сергей Трофимов - 6 мин. 13,02 сек. Белорусы в данном виде программы не выступали.

Планетарный форум в Херенвене продлится до 14 февраля. Сегодня в программе состязания командное преследование, а также гонки на 500 м у мужчин и женщин.-0-