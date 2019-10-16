Определились первые победители международного турнира по фигурному катанию в Минске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном турнире Ice Star - 2019, который проходит на катке минского "Олимпик-Парка", стали известны первые обладатели наград в категории "Advanced Novice", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусского союза конькобежцев.

В одиночном катании у парней победу одержал белорус Илья Степаньков, получивший от судей 87,81 балла. Серебро у Никиты Шейко из Израиля (87,49), бронзу завоевал украинец Максима Петриченко (74,63).

В женском одиночном катании первое место заняла спортсменка из Кореи Минсео Юнг (114,39 балла). Второе место у Александры Макеевой из России (107,38). На третьей позиции расположилась Агне Ивоновайте из Литвы (106,2).

В спортивных танцах на льду пьедестал разделили российские танцевальные дуэты. Первое место у Полины Кочерыгиной и Евгения Артющенко (115,66 балла), второе - у Юлии Чуркиной и Бориса Фролова (113,02). Кристина Добрососедова и Григорий Родин - третьи (111).

Завтра, 17 октября, найдут своих обладателей награды в состязаниях юниоров. 18-20 октября за медали в серии "Челленджер" поспорят взрослые фигуристы.-0-