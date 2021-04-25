Определились первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по баскетболу

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На баскетбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд определились первые участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победители регулярного сезона, действующие чемпионы страны баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в четвертьфинале дважды разгромили столичный РГУОР - 90:44 и 88:40.
Могилевский "Борисфен" был сильнее молодежной команды "Цмокi-Мiнск" - 111:46 и 88:60.
Баскетболисты "Гродно-93" уверенно обыграли свою дочернюю команду "Гродно-93-ГрГУ" - 104:61 и 106:88.
Минский "Импульс-БГУИР" в первом четвертьфинальном матче победил на своей площадке гостей из витебского "Рубона" с результатом 81:75. Вторая встреча серии до двух побед пройдет позже.-0-