Определились первые призеры турнира серии Гран-при по фигурному катанию во Франции

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры турнира серии Гран-при по фигурному катанию в стартах танцевальных пар и женском одиночном разряде. Пятый этап престижных состязаний принимает Гренобль (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях танцевальных дуэтов не было равных французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону - 221,25 балла. Второе место у канадцев Пайпер Джиллс и Поля Пуарье - 203,16 балла. Замкнули тройку сильнейших россияне Александра Степанова и Иван Букин - 200,29 балла.
В соревнованиях женщин викторию праздновала россиянка Анна Щербакова - 229,69 балла. Второе место у ее соотечественницы Алены Косторной - 221,85 балла. Обе россиянки после отменных выступлений в короткой программе допустили грубые ошибки в произвольной, не избежав падений. Однако на их лидирующих позициях это обстоятельство не сказалось.
Бронза на счету японки Вакаба Хигути - 204,91 балла. Ее козырем в борьбе за данную позицию на пьедестале стал тройной аксель в произвольной программе. -0-