Определились первые участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, матчи которого проходят на аренах Франции, Бельгии, Словении и Нидерландов, определились первые пары плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стали известны пары 1/8 финала по итогам выступлений команд в группах А и С. В первой из них, помимо фаворитов турнира, Франции и Италии, в этой части турнира выступят Болгария и Греция. В группе С, где выступали и белорусские волейболисты, в следующий этап континентального первенства вышли Россия, Словения, Турция и Финляндия.

Кроме того, уже обеспечили себе место в плей-офф команды Бельгии, Сербии, Польши, Нидерландов, Украины, которые ждут своих соперников.

Напомним, что пропуск в 1/8 финала получают по четыре лучшие команды в каждой из четырех групп. Поединки этой стадии турнира состоятся в субботу, а пары будут составлены согласно следующей схеме: 1A-4C, 2A-3C, 3A-2C, 4A-1C, 1B-4D, 2B-3D, 3B-2D и 4B-1D.

Таким образом, сейчас уже известно, что в Нанте сыграют Франция и Финляндия, Италия и Турция. В Любляне любителей волейбола ждут встречи Россия - Греция и Словения - Болгария.

Волейболисты сборной Беларуси на этом европейском чемпионате потерпели четыре поражения в пяти матчах группового этапа в Любляне. Подопечные Виктора Бекши уступили командам Словении (0:3), России (1:3), Северной Македонии (1:3) и Турции (1:3). Единственная победа была добыта белорусами на в поединке с Финляндией (3:2). Такие результаты не позволили им подняться выше последнего места в предварительной группе С.-0-