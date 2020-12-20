Определились победители чемпионата Беларуси по плаванию на короткой воде

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители и призеры чемпионата Беларуси по плаванию на короткой воде, который завершился в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Наиболее успешно турнир, который стал отборочным на чемпионаты Европы и мира на короткой воде 2021 года, сложился для Ильи Шимановича, который установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на короткой воде. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира в этом виде плавания преодолел дистанцию за 55,34 сек. Предыдущий рекорд был установлен Адамом Пити из Великобритании в ноябре 2020 года и равнялся 55,41 сек.

Минчанин также отличился на дистанции 50 м брассом, установив национальное достижение - 25,39 сек. Вечером атлет, праздновавший победу и в этом виде программы, проплыл "полтиннник" за 25,41 сек. Покорился ему рекорд страны и на 200 м брассом, который отныне равен 2 мин. 02,77 сек.

Кроме того, Илья Шиманович с товарищами по команде Минска Виктором Стаселовичем, Егором Додолевым и Виктором Красочко выиграл эстафету 4х50 м комплексом у мужчин (1 мин. 34,09 сек). Еще одно золото в его коллекции наград появилось после смешанной эстафеты 4х50 м комплексным плаванием, которую вместе с Ильей Шимановичем выиграли выступающие за минскую дружину Виктор Стаселович с Анастасией Кулешовой и Анастасией Коряковской.

Отметим результаты Анастасии Шкурдай, которая дважды переписала свой национальный рекорд в стартах на 200 м (спина), установленный в 2017 году. В предварительном заплыве она показала результат 2 мин. 05,99 сек., а в финале выиграла с итоговыми 2 мин. 04,80 сек. Брестчанка также выиграла золотые медали в стартах на 100 м вольным стилем и 50 м на спине.

В эстафете 4х50 м вольным стилем Анастасия Шкурдай установила юниорские рекорды мира и Европы в плавании на короткой воде - 23,69 сек. Правда, победу тут праздновала команда Минска (Оксана Демидова, Яна Ивашинко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская) с результатом 1 мин. 41,74 сек.

Дважды обновила свой собственный рекорд Алина Змушко из Калинковичей, первенствовавшая в стартах на 200 м брассом. В предварительном заплыве она показала 2 мин. 23,44 сек, а в победном финале - 2 мин. 21, 40 сек. Еще одно национальное достижение установила представительница Гомельской области в предварительном заплыве на 50 м брассом. Отныне оно равно 29,65 сек. В финале спортсменка выиграла с чуть более скромным результатом - 30,05 сек. На стометровке брассом Алина Змушко выиграла золото с результатом 1 мин. 05, 40 сек.

Опытнейший Евгений Цуркин на первом этапе мужской эстафеты 4х50 м вольным стилем установил национальный рекорд - 21,46 сек. Уроженец Гомеля первенствовал на дистанции 100 м комплексным плаванием и 50 м вольным стилем.

В финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем переписал на себя рекорд Беларуси Руслан Скоморошко - 1.45,17 сек. Григорий Пекарский в квалификации на дистанции 50 м баттерфляем также стал автором нового национального достижения - 22,40 сек.

Национальная команда в мужской эстафете обновила рекорд Беларуси на дистанции 4х100 м вольным стилем - 3 мин. 09,82 сек. В ее составе выступили Григорий Пекарский, Виктор Красочко, Руслан Скоморошко и Евгений Цуркин.

Лавры победителей чемпионата Беларуси по плаванию на короткой воде - 2020 в индивидуальных стартах также пришлись впору Виктору Стаселовичу (50 м, 100 м и 200 м плавание на спине), Алесе Акинчиц (800 м, 1500 м вольным стилем), Анастасии Кулешовой (100 м комплексным плаванием, 50 м и 100 м баттерфляем), Константину Курочкину (400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем), Еве Андросюк (200 м и 400 м комплексным плаванием), Анастасии Васкевич (200 м баттерфляем), Ивану Шамшурину (200 м баттерфляем), Артему Полудо (400 м комплексным плаванием), Алесе Акинчиц (1500 м вольным стилем), Григорию Пекарскому (50 м и 100 м баттерфляем) Виктории Замостик (200 м вольным стилем). Анастасии Коряковской (50 м вольным стилем), Екатерине Репека (400 м вольным стилем) и Александру Ткачеву (200 м комплексным плаванием).-0-

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