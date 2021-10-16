Определились победители чемпионата по армейскому рукопашному бою

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9-й открытый чемпионат сил специальных операций Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою завершился в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь.
За 3 дня состязаний было проведено более 100 поединков. 14 команд, представляющих Вооруженные Силы, силовые ведомства, военные учебные заведения и спортивные клубы Беларуси, боролись за главный приз и звание чемпиона.
Бесспорным победителем стала 38-я Брестская отдельная десантно-штурмовая бригада. На втором месте 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада. Третье место у 5-й отдельной бригады специального назначения.-0-