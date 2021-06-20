20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители финального дня чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонках мужских каноэ – четверок на 500 м у мужчин первенствовали Никита Рудевич, Виталий Осецкий, Максим Крысько и Денис Махлай (Гродненская, Могилевская области, Минск). Их время на финише – 1 мин. 32,429 сек.

В аналогичном виде программы у женщин не было равных Дариине Пикулевой, Надежде Макарченко, Елене Ноздревой и Ирине Вихрук (Гомельская, Могилевская, Брестская области) – 1 мин. 51,124 сек.

В стартах женских байдарок-двоек на 200 м золото чемпионата страны выиграли спортсменки из Гомельской области Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Победный результат именитого дуэта – 37,299 сек.

Состязания байдарок-одиночек на 5000 м завершились победой Олега Юрени из Брестской области, который прошел дистанцию за 19 мин. 54,785 сек. В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала Владсислава Скриганова из Гомельской области – 22 мин. 04,487 сек.

Соревнования каноэ-одиночек на 5000 м у женщин выиграла Карина Жук (Брестская область) – 26 мин. 13,132 . Среди каноистов мужчин на данной дистанции не было равных Павлу Лазаковичу из Гродненской области – 22 мин. 37,086 сек.-0-