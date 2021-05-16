Определились победители и призеры командного ЧЕ по спортивной ходьбе на 20 км дистанции

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители и призеры командного чемпионата Европы по спортивной ходьбе на 20 км дистанции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартах женщин тройку сильнейших составили дружины Испании – 9 очков, Украины – 21 пункт и Италии – 23 очка. Белорусская дружина, за которую выступали Валерия Комель, Анастасия Раровская, Виктория Рощупкина и Анна Терлюкевич стала шестой – 68 очков.
В личном первенстве победу с рекордом соревнований праздновала итальянка Антонелла Палмизано – 1 ч. 27 мин. 42 сек. Серебро у испанской спортсменки Марии Перез — 1 ч. 28 мин. 03 сек. На третьем месте заход завершила еще одна испанка Лаура Гарсия-Каро – 1ч. 28 мин. 07 сек. Что касается белорусок, то Анастасия Раровская стала 13-й – 1 ч. 32 мин. 45 сек. Виктория Рощупкина – 16-я ( 1 ч. 33 мин. 51 сек.) и Валерия Комель – 39-я (1 ч. 39 мин. 39 сек.
У мужчин в данном виде программы первенствовала команда Испании – 9 очков. Итальянцы – вторые (24 очка). Немецкие спортсмены заняли третье место (44 очка). Белорусские спортсмены Александр Ляхович, Никита Коляда, Дмитрий Дюбин и Дмитрий Лукьянчик заняли восьмое место в итоговом протоколе командного зачета c результатом 102 очка.
В личном первенстве первым пришел к финишу швед Персей Карлстрем – 1 ч. 18 мин. 54 сек. Второе место за испанцем Мартином Альваро – 1 ч. 19 мин.14 сек. Его соотечественник Диего Гарсия стал третьим – 1 ч. 19 мин. 19 сек.
Александр Ляхович завершил свое выступление на 23-й позиции – 1 ч.24 мин. 09 сек. Никита Коляда – 37-й (1 ч. 27 мин. 35 сек.) .Дмитрий Дюбин – 42-й со временем 1 . 30 мин. 37 сек.
Таким образом, белорусские спортсмены завершили командный континентальный форум по спортивной ходьбе с бронзовой медалью в копилке, которую завоевали Надежда Дорожук, Анастасия Яцевич и Анастасия Родькина в стартах на 35 км дистанции.-0-