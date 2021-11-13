Определились победители и призеры "Золотой ракетки"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершился финальный этап республиканского турнира по теннису "Золотая ракетка" с участием мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Второй раз подряд победителем стала команда столичной СДЮШОР по теннису "Смена", серебро у воспитанников могилевской СДЮШОР №1, третье место у команды учреждения "РЦОП по теннису" (Минск). В финале также выступали юные теннисисты из Гродненской ДЮСШ.
В 2019 году турнир выиграли воспитанники СОЦ "Теннис в Солнечном".
Турнир "Золотая ракетка" проводится для пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, выявления сильнейших команд по теннису в регионах страны и перспективных молодых теннисистов, повышения уровня мастерства юных спортсменов, получения ими опыта выступлений в командных соревнованиях, массового развития и популяризации тенниса в регионах Беларуси.
Организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Белорусская теннисная федерация и Национальная академия тенниса (ООО "Теннисная школа спортивного мастерства").-0-