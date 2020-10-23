23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители командного турнира рапиристов на чемпионате Беларуси по фехтованию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Среди мужчин не было равных спортсменам из второй команды Бреста, за которую выступали Владимир Бутенко, Алексей Крестин, Евгений Цыбуля и Александр Шеленков. Их земляки из первой дружины заняли 2-е место. Замкнула тройку сильнейших сборная Минска.
В стартах женщин не было равных рапиристкам из Гомельской области Анне Андреенко, Яне Андреенко, Александре Воробьевой и Анне Степановой. Серебряные медали выиграли спортсменки Бреста. Столичные фехтовальщицы стали обладательницами бронзы.
В турнире, который завершится 25 октября, принимают участие 250 спортсменов. Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-