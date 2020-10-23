23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители командного турнира рапиристов на чемпионате Беларуси по фехтованию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по фехтованию продолжается в Минске Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".

Среди мужчин не было равных спортсменам из второй команды Бреста, за которую выступали Владимир Бутенко, Алексей Крестин, Евгений Цыбуля и Александр Шеленков. Их земляки из первой дружины заняли 2-е место. Замкнула тройку сильнейших сборная Минска.

В стартах женщин не было равных рапиристкам из Гомельской области Анне Андреенко, Яне Андреенко, Александре Воробьевой и Анне Степановой. Серебряные медали выиграли спортсменки Бреста. Столичные фехтовальщицы стали обладательницами бронзы.

В турнире, который завершится 25 октября, принимают участие 250 спортсменов. Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-