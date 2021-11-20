20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители Кубка Беларуси по самбо, который завершился в РЦОП "Стайки". Награды обрели своих хозяев как в спортивном, так и боевом разделе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спортивном самбо среди женщин победы праздновали Виктория Мажуга (50 кг), Елена Купава (54 кг), Анастасия Подолячина (59 кг), Анна Холопова (65 кг), Анастасия Скворцова (72 кг), Полина Грамотнева (80 кг) и Анастасия Грищенко (свыше 80 кг).

У мужчин в этом виде программы обладателями почетного трофея стали Леон Бурденко (58 кг), Иван Анискевич (64 кг), Илья Ломиворотов (71 кг), Михаил Кухаренко (79 кг), Владимир Жупиков (88 кг), Сергей Лесяк (98 кг) и Василий Сенгаев (свыше 98 кг).

Среди мастеров боевого самбо не было равных Кириллу Сосне (58 кг), Василию Остапцу, Роберту Гирштейну (79 кг), Валентину Наталевичу (88 кг) и Андрею Корниенко (98 кг).-0-