Определились победители открытых республиканских стартов по прыжкам на батуте памяти Валерия Вагеля

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители открытых республиканских стартов по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля, которые прошли в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В индивидуальных прыжках у мужчин победил чемпион мира, победитель II Европейских игр Олег Рябцев. Неожиданная развязка наступила в мужских синхронных прыжках, где главные фавориты Владислав Гончаров и Олег Рябцев не смогли пройти квалификацию. Викторию тут праздновали Никита Фомченко и Матвей Орлов. В турнире среди спортсменов ранга кандидатов в мастера спорта Беларуси не было равных минчанину Даниэлю Жевлакову.

В женских соревнованиях победила Мария Сергеева. Отметим, что лидеры национальной команды Татьяна Петреня, Анна Гончарова, Ангелина Хотян и Мария Махаринская старт в городе над Двиной пропускали. В синхронных прыжках соревнования среди представительниц прекрасного пола выиграли Ксения Семенова и Елизавета Шарай. Среди Кандидатов в мастера спорта победила Мария Семенова.

Почтить память авторитетного наставника в Витебск приехали 86 спортсменов из всех регионов страны. Для лидеров сборной Беларуси по прыжкам на батуте это был первый старт после февральского Кубка мира.-0-