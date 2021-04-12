Определились победители республиканских соревнований по легкоатлетическим метаниям

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определились медалисты республиканских соревнований по легкоатлетическим метаниям, посвященных памяти Виктора Шаюнова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

У толкателей ядра среди мужчин не было равных Олегу Томашевичу из Витебска, который в лучшей попытке отправил снаряд на 18 м 83 см и установил рекорд соревнований. В аналогичных состязаниях у женщин победу праздновала Юлия Кирисюк из Бреста - 13 м 98 см, что также является рекордом турнира. В метании диска у мужчин первое место в итоговом протоколе оставил за собой Глеб Жук из Гродно - 57 м 17 см. У женщин в данном виде программы первенствовала Влада Жаворонкова из Бобруйска - 48 м 68 см. Среди копьеметателей наибольшего успеха добился минчанин Павел Сасимович - 76 м 28 см. Среди женщин победительницей стала столичная спортсменка Виктория Богуцкая - 58 м 40 см. В турнире молотобойцев победу праздновал Юрий Шаюнов - 67 м 12 см. У женщин в метании молота первое место заняла Татьяна Романович - 59,49 см.

Следующим важным стартом для белорусских метателей станет турнир памяти Евгения Шукевича, который состоится 29-30 апреля в Бресте.-0-

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