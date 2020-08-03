3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители второго тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу, завершившегося в Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях парней приняли участие 26 спортивных дуэтов. Статус главных фаворитов турнира, как и в стартовом туре соревнований, подтвердили Александр Дедков и Павел Петрушко. Серебро на счету Ильи Абраменко и Андрея Митрофанова. Бронзовые медали на свой счет записали Александр Белькевич и Андрей Ковалевский.

В женских стартах участвовали 24 пары. Победу праздновали Виктория Секретова и Елизавета Чабай. На второй строчке итогового протокола расположились сестры Нина и Яна Милевские. Замкнул тройку сильнейших тандем Анны Пашкевич и Татьяны Холод.

Финальный раунд чемпионата Беларуси по пляжному волейболу также пройдет в Молодечно 14-16 августа. Розыгрыш Кубка Беларуси состоится в Гомеле с 28 по 30 августа.-0-