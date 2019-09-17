Определились победители заключительного дня ЧМ по греко-римской борьбе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане стали известны победители и призеры заключительного дня турнира по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории 60 кг победу праздновал японец Кенихиро Фумита, в зрелищном поединке одолевший россиянина Сергея Емелина. Бронзовые медали на счету Али Реза Айат Олла Нежати из Ирана и Мирамбека Айнагулова из Кыргызстана.
В весе 77 кг не было равных опытнейшему венгру Томашу Леринцу, который выиграл золото чемпионата мира в споре со шведом Алексом Кессидисом. Третьи места у Мохаммадали Абдолхамида Гераеи из Ирана и узбека Жалгасбая Бердимуратова.
Заключительный комплект наград был разыгран в весовой категории 130 кг. Золотую медаль выиграл турок Рыза Кайалп, серебро досталось Оскару Пино Хиндсу из Кубы, а бронзу разделили Якоби Кажая из Грузии и эстонец Хейки Наби.
В чемпионате мира по греко-римской борьбе участвовали более 200 спортсменов из 64 стран.-0-