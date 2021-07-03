3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители заключительного дня Кубка Беларуси по плаванию, который проходил в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах женщин на 50 м вольным стилем не было равных минчанке Анастасии Коряковской, которая продемонстрировала результат 25,10 сек.

Состязания на 200 м брассом среди мужчин стали победными для столичного спортсмена Ильи Шимановича - 2 мин. 14,49 сек.

На дистанции 200 м на спине среди женщин не было равных Анастасии Шкурдай из дружины Брестской области - 2 мин. 16,61 сек.

Спортсмен из Гомельской области Никита Шарапов стал обладателем почетного трофея в плавании на 200 м комплексом в соревнованиях мужчин, его результат - 2 мин. 07,21 сек. В аналогичном виде программы у женщин не было равных Анастасии Васкевич из Гродненской области - 2 мин. 19,00 сек.

Григорий Пекарский из Могилевской области выиграл турнир в стартах на 50 м баттерфляем - 23,37 сек.

Гостья из Украины Владислава Шаенко победила в финальном заплыве на 200 м вольным стилем среди женщин - 2 мин. 02,40 сек.

Старты на 800 м вольным стилем наиболее удались Константину Курочкину из Минска - 8 мин. 09,24 сек.

В эстафете 4х100 м комплексным плаванием среди мужчин выиграла команда Минска, за которую выступали Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Арсений Боржаков и Артем Мачекин, - 3 мин. 38,16 сек. У женщин в аналогичном виде программы первенствовали также столичные спортсменки Анастасия Кулешова, Анна Петруцкая, Оксана Демидова, Анастасия Коряковская - 4 мин. 13,52 сек.

Кубок Беларуси по плаванию - один из ключевых стартов для наших спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов была возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13-29 мая 2022 года. Участие в турнире принимали около 300 атлетов из Беларуси и Украины.-0-