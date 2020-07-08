Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу среди женских команд

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу среди женских команд определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня лидер нынешнего национального чемпионата минское "Динамо-БГУФК" в повторном четвертьфинальном матче снова обыграл серебряного призера прошлого чемпионата страны минскую "Зорку-БДУ" с результатом 5:3. В первой встрече они победили со счетом 6:0.

Гродненский "Неман" на своем поле разгромил воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва - 12:0. В Бресте гродненские футболистки также были сильнее - 6:0.

Спортсменки "Бобруйчанки" дома встречались с могилевским "Днепром" и выиграли с минимальным преимуществом - 2:1. В Могилеве счет также был в пользу бобруйских футболисток - 3:2.

Нынешние обладатели Кубка и чемпионки страны футболистки "Минска" вступят в борьбу с полуфинала. Женская команда ФК "Минск" выигрывала Кубок восемь раз, десять трофеев у "Бобруйчанки", могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза обладательницами Кубка становились спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-