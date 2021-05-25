Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу среди женских команд

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу среди женских команд стали известны участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале самым напряженным получился поединок в Бобруйске, где столичная "Зорка-БДУ" с минимальным преимуществом одолела местную "Бобруйчанку" - 1:0. Победный гол забила Полина Гирчиц, реализовавшая пенальти на 10-й минуте игры. В остальных матчах четвертьфинальной стадии преимущество одной из команд было подавляющим. Действующие чемпионки и обладательницы кубка страны футболистки минского "Динамо-БГУФК" разгромили на выезде "Витебск" - 7:0. По голевому дублю в этой встрече оформили Анастасия Линник, Дарья Стежко и Надеж Сиссе, еще один мяч забила Виктория Валюк. Финалистки прошлого кубкового розыгрыша спортсменки "Минска" без проблем обыграли в Могилеве соперниц из "Днепра" - 5:0. В этой игре дважды отличилась Анна Сас, по одному голу в свой актив записали Мелана Суровцева, Елизавета Пинчук и Ульяна Асаула. Самый крупный счет был зафиксирован в Бресте, где гродненский "Неман" не оставил шансов на успех местному "Динамо", - 11:0. Пять мячей забила Екатерина Дудко, голевой покер оформила Джульетта Нана, дубль в активе Полины Долматовой.

Футболистки "Бобруйчанки" являются 10-кратными обладательницами Кубка Беларуси, у "Минска" семь трофеев, четыре - у могилевской "Надежды", по три - в активе "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета". В прошлом сезоне победителем кубкового розыгрыша впервые стало минское "Динамо-БГУФК", которое в решающем поединке победило "Минск" в серии послематчевых пенальти.-0-