Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по мини-футболу

Во время матча "Столица" - "Меркурий-ГТК". Фото МФК "Столица"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В одной из полуфинальных пар встретятся финалисты прошлого кубкового турнира - нынешний обладатель трофея оршанский "Витэн" и минская "Столица". В четвертьфинале оршанцы взяли верх над столичным "Дорожником", а минчане были сильнее брестского клуба "Меркурий-ГТК". Первая полуфинальная встреча состоится 22 декабря в Минске, ответная - 25 декабря в Орше.

Вторую полуфинальную пару составили гомельские дружины - БЧ и ВРЗ. Они также встретятся 22 и 25 декабря. Победитель этого дерби станет хозяином финального поединка Кубка Беларуси, который состоится в Гомеле 20 января.

В решающем поединке прошлого турнира "Витэн" обыграл "Столицу" со счетом 5:3.-0-