Определились полуфинальные пары Кубка Беларуси по футболу среди женщин

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки ФК "Минск" в борьбе за выход в финал дважды сыграют с гродненским "Неманом". Минчанки стартуют в этом розыгрыше только с полуфинальной стадии, а их соперницы в четвертьфинале без всяких проблем переиграли воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва - 6:0 (в гостях) и 12:0 (дома).

В другом полуфинале лидер нынешнего национального первенства минское "Динамо-БГУФК" будет соперничать с "Бобруйчанкой". В четвертьфинале динамовская дружина была сильнее столичной "Зоркi-БДУ" - 6:0 (дома) и 5:3 (в гостях), а бобруйские футболистки дважды с минимальным преимуществом одолели соперниц из могилевского "Днепра" - 3:2 (в гостях) и 2:1 (дома).

Первые полуфинальные противостояния пройдут 17 июля в Бобруйске и Минске, ответные - 5 августа в Гродно и Минске.

Футболистки "Бобруйчанки" 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК "Минск" восемь трофеев, могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-