Определились последние участники плей-офф чемпионата КХЛ

Фото ХК "Торпедо"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того как хоккеисты нижегородского "Торпедо" победили со счетом 3:1 "Йокерит" из Хельсинки, определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА. У нижегородцев отличились Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. В итоге "Торпедо" набрало 64 очка и обеспечило себе место в следующей стадии турнира, опередив "Сочи". От Западной конференции в плей-офф сыграют московские команды ЦСКА, "Динамо", "Спартак", санкт-петербургский СКА, "Йокерит", ярославский "Локомотив", подольский "Витязь" и "Торпедо". Восточную конференцию представят казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана, омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", новосибирская "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и нижнекамский "Нефтехимик". Плей-офф КХЛ стартует 1 марта. Минское "Динамо", утратившее все шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина, уступило сегодня в домашнем матче ярославскому "Локомотиву" со счетом 3:5. Минчане продолжают занимать последнее 24-е место в турнирной таблице, установив антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб за сезон (229).-0- Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву", установив антирекорд КХЛ по числу пропущенных за регулярный сезон шайб Минчане после стартового свистка сразу же попытались завладеть инициативой, но не преуспели в созидании. И уже на шестой минуте матча защитник "Локомотива" Якуб Накладал открыл счет. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!