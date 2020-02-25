Определились последние участники плей-офф чемпионата КХЛ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того как хоккеисты нижегородского "Торпедо" победили со счетом 3:1 "Йокерит" из Хельсинки, определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
У нижегородцев отличились Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. В итоге "Торпедо" набрало 64 очка и обеспечило себе место в следующей стадии турнира, опередив "Сочи".
От Западной конференции в плей-офф сыграют московские команды ЦСКА, "Динамо", "Спартак", санкт-петербургский СКА, "Йокерит", ярославский "Локомотив", подольский "Витязь" и "Торпедо".
Восточную конференцию представят казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана, омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", новосибирская "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и нижнекамский "Нефтехимик". Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
Минское "Динамо", утратившее все шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина, уступило сегодня в домашнем матче ярославскому "Локомотиву" со счетом 3:5. Минчане продолжают занимать последнее 24-е место в турнирной таблице, установив антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб за сезон (229).-0-