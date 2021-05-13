Определились призеры ЧЕ в плавании на открытой воде на 10 км

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры чемпионата Европы в плавании на открытой воде на дистанции 10 км среди мужчин и женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах женщин первенствовала олимпийская чемпионка Шарон ван Рувендааль из Нидерландов с результатом 1 ч. 59 мин. 12,7 сек. Это вторая виктория титулованной спортсменки на состязаниях в Будапеште и седьмая на чемпионатах Европы. Днем ранее она стала первой на дистанции вдвое короче. На 0,3 сек. от победительницы отстала венгерка Анна Олош. У нее серебро. Итоговый результат бронзовой медалистки в данном виде программы Рэйчел Бруни из Италии - 1 ч. 59 мин. 15,1 сек.

В стартах на 10 км у мужчин первенствовал итальянец Грегорио Палтриньери, который вчера выиграл золото на 5 км дистанции. Итоговое время победителя - 1 ч. 51 мин. 30,6 сек. Француз Марк-Антуан Оливер стал серебряным медалистом - 1 ч. 51 мин. 41,7 сек. Замкнул тройку сильнейших Флориан Веллброк из Германии - 1 ч. 51 мин. 42,0 сек.-0-