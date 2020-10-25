Определились призеры командного первенства саблистов на чемпионате Беларуси по фехтованию

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители командного первенства саблистов на чемпионате Беларуси по фехтованию, который завершился в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди мужчин не было равных команде Могилевской области, за которую выступали Артем Новиков, Антон Давыденко, Павел Курило и Даниил Лоскавнев.

Серебро выиграли атлеты из дружины Минской области. Обладателями бронзовых медалей стали фехтовальщики Брестской области.

В женских состязаниях победу праздновали представительницы Минской области, за которую выступали Полина Касперович, Полина Сидорович, Алина Маргалик и Юлия Серикова.

Серебро оставили за собой спортсменки Брестской области. Бронзовые награды выиграли саблистки Минска.

В турнире, который завершился 25 октября, принимали участие 250 спортсменов, которые разыграли 12 комплектов наград в трех видах оружия: шпаге, рапире и сабле.

Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-