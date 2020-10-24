Определились призеры личного первенства саблистов на чемпионате Беларуси по фехтованию

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители личного первенства саблистов на чемпионате Беларуси по фехтованию, который проходит в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди мужчин не было равных представителю команды Могилевской области Артему Новикову. Серебро выиграл Максим Пинчук, выступающий за Минскую область. Обладателями бронзовых медалей стали Антон Давыденко из Могилевской области и Кирилл Кирпичев из сборной Минской области.

В женских состязаниях победу праздновала представительница Минской области Полина Касперович. Серебро оставила за собой столичная спортсменка Екатерина Рогачевская. Бронзовые награды выиграли Наталия Бугаевски из национальной сборной Молдовы и Алина Маргалик из команды Минской области.

В турнире, который завершится 25 октября, принимают участие 250 спортсменов. Организаторы чемпионата - Министерство спорта и туризма, Белорусская республиканская федерация фехтования и Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".-0-