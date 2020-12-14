14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры открытого чемпионата Беларуси по фигурному катанию Winter star - 2020, который завершился на льду спорткомплекса "Минск-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском одиночном катании не было равных белорусской спортсменке Виктории Сафоновой. Ее победная сумма - 194,35 балла. Серебряная медалистка Линдсей Ван Зундерт из Нидерландов за свои прокаты получила от судей 159,83 балла. Бронза у француженки Майи Маззара - 148,65 балла.
В мужском одиночном катании первенствовал француз Кевин Аймо - 257,44 балла. На второй позиции остановился белорусский фигурист Константин Милюков 0 242,77 балла. Замкнул тройку сильнейших Жоли Арно из Испании - 181,74 балла.
В танцах на льду первенствовал украинский дуэт Дарья Попова/Владимир Беликов - 174,03 балла. Второе место у Юлии Вагре и Пьера Соке из Франции - 172,02 балла. Белорусы Виктория Семенюк и Илья Пархимчук выиграли бронзу - 167,56 балла.
В стартах спортивных пар на безальтернативной основе победу праздновали белорусы Богдана Лукашевич и Александр Степанов - 157,95 балла.
Во всех видах программы открытого чемпионата Беларуси Winter Star - 2020 принимали участие 25 спортсменов из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.-0-