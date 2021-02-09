9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры первого дня Кубка Беларуси по длинным метаниям. Турнир проходит в Минске, на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые два комплекта наград разыграли дискоболы. В состязаниях женщин первенствовала Светлана Серова из команды Могилевской области. Ее итоговый результат, принесший победу, - 54 м 52 см. Второе место заняла Елена Середич, которая представляет сразу два региона: Минск и Гомельскую область. В лучшей попытке она отправила снаряд на 46 м 90 см. Замкнула тройку сильнейших Елена Абрамчук из Брестской области - 46 м 60 см.

У мужчин в данной дисциплине не было равных дискоболу из Гродненской области Глебу Жуку, который метнул снаряд на 56 м 10 см. Его земляк Виктор Трус занял второе место, отправив диск на 54 м 20 см. Сергей Роганов из дружины Могилевской области занял третье место с результатом 52 м 31 см.

Завтра будут разыграны четыре комплекта наград в метаниях молота и копья среди мужчин и женщин.-0-