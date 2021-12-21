Определились призеры первого дня Республиканского турнира сильнейших по фехтованию в "Стайках"

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры Республиканского турнира сильнейших по фехтованию в состязаниях по мужской и женской рапире. Состязания принимает РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартах мужчин первенствовал минчанин Владислав Курилович. Серебро турнира выиграл Павел Прохоров из Могилева. Бронзовые медали разделили Владимир Бутенко из Бреста и гомельчанин Семен Киреенко.
Среди женщин не было равных также представительнице столицы Варваре Шафоростовой. Серебро выиграла еще одна минчанка Яна Лазарева-Скранжевская. Бронзовые награды на счету брестчанок Дарьи Власовой и Кристины Селивоник.
Впереди соревнования среди мужчин и женщин в личной шпаге и сабле.-0-