10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры второго дня Кубка Беларуси по длинным метаниям. Турнир завершился в Минске на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира были разыграны четыре комплекта наград. В метании копья у женщин первенствовала Татьяна Холодович из Брестской области. Победительница Европейских игр-2019 в своей лучшей попытке отправила снаряд на 63 м 85 см. Второе место на пьедестале оставила за собой Виктория Богуцкая из Гомельской области, итоговый результат которой 55 м 50 см. Третья позиция в итоговом протоколе у еще одной спортсменки из команды Брестской области Полины Лоско - 48 м 88 см.

В аналогичной дисциплине у мужчин не было равных Павлу Мелешко из Гродненской области - 82 м 35 см. Второе место занял спортсмен из Брестской области Алексей Котковец - 81 м 26 см. Третье место у его земляка Валерия Изотова, чье копье долетело до отметки 72 м 16 см.

В стартах метательниц молота викторию праздновала Анна Малыщик из Брестской области - 71 м 12 см. Второе место у Елены Соболевой из Гродненской области - 69 м 80 см. Тройку сильнейших замкнула еще одна представительница Гродненской области Анастасия Маслова - 69 м 12 см.

У мужчин победа досталась Юрию Васильченко из Витебской области, который отправил снаряд на 74 м 03 см. Александр Шиманович из Гродненской области завершил турнир со вторым результатом - 71 м 53 см. Третье место у еще одного спортсмена из Витебской области Захара Махросенко - 70 м 21 см.-0-