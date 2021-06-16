Определились соперники белорусов по квалификации футбольной Лиги конференций

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда нового континентального клубного турнира по футболу - Лиги конференций. В нем стартуют три представителя Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпион Беларуси борисовский БАТЭ сыграет с победителем матчей между батумским "Динамо" из Грузии и "Тре Пенне" из Сан-Марино. Бронзовые призеры белорусского чемпионата футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" дважды встретятся с датским "Копенгагеном". Футболисты брестского "Динамо" будут соперничать с чешским клубом "Виктория" (Пльзень).

Встречи стартового круга квалификации Лиги конференций состоятся 8 и 15 июля, а белорусские команды свои поединки проведут 22 и 29 июля.

Солигорский "Шахтер" в первом раунде главного континентального турнира - Лиги чемпионов - сыграет с болгарским клубом "Лудогорец" из Разграда. Первую встречу чемпионы Беларуси проведут 6 или 7 июля в гостях, а 13 или 14 июля примут соперников на своей арене. Победитель этого противостояния во втором круге квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары "Шкендия" (Северная Македония) - "Мура" (Словения). Неудачники продолжат еврокубковый сезон в Лиге конференций.-0-