Определились соперники гродненского "Немана" в полуфинале хоккейного Континентального кубка

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен окончательный состав полуфинального этапа Континентального кубка по хоккею, в котором сыграет гродненский "Неман". Такая информация размещена на сайте ФХРБ, сообщает БЕЛТА.

Судьба четвертой путевки в полуфинал Континентального кубка решалась в украинских Броварах. Между собой спорили команды группы С: украинский "Донбасс", латвийский "Мого", сербская "Црвена Звезда" и румынская "Корона". В итоге путевку в следующий раунд завоевал "Донбасс", переигравший латвийскую дружину по буллитам - 3:2. Отметим уверенную игру белорусского голкипера украинцев Степана Горячевских, который в послематчевой серии штрафных бросков не пропустил ни одной шайбы.

Таким образом, "Донбасс" в полуфинале Континентального кубка, который с 15 по 17 ноября примет Краков, сыграет с белорусским "Неманом", казахстанским "Бейбарысом" и польской "Краковией". Путевки в финал получат две лучшие команды группы по итогам однокругового турнира. -0-

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