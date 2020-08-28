Определились соперницы белорусских волейболисток в полуфинале молодежного ЧЕ-2020

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились соперницы белорусских волейболисток в полуфинале молодежного чемпионата Европы в Боснии и Герцеговине и Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси под руководством Ольги Пальчевской выиграла матч у команды Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:10) и, выступив без поражений, заняла 1-е место в группе II.

Вместе с белорусками продолжат борьбу за награды сербские волейболистки. Они в споре за 2-е место в группе разобрались с польской дружиной - 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

В группе I второе место заняла дружина Турции. Подопечные Сахина Катма в заключительном туре уступили француженкам 1:3 (25:23, 22:25, 23:25, 21:25). Они и составят конкуренцию белорускам в полуфинале, который пройдет 29 августа в 18.00 по белорусскому времени в Зенице (Босния и Герцеговина).

Француженки поспорят за место в финале с сербскими сверстницами. Этот матч также состоится 29 августа и начнется в 20.30.

Спор за 5-8 места поведут команды Польши, Словакии, Болгарии и Хорватии. Матчи утешительного турнира пройдут 29-30 августа в Осиеке (Хорватия).

Матч за бронзу и решающий поединок за золото молодежного чемпионата Европы состоятся 30 августа в Зенице (Босния и Герцеговина).-0-